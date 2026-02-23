Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 23 de febrero
La semana inicia con inestabilidad de en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una jornada con lluvias y tormentas.
El buen clima parece tener fecha de vencimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un frente frío que traería inestabilidad, con lluvias y tormentas, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.
Según el informe del SMN, la inestabilidad se habrá presente desde este lunes, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 20 y 28 grados.
El organismo nacional, además, mantenía un alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo para este lunes en horas de la tarde.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el martes se mantendría el mal tiempo, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche; todo acompañado por temperaturas de entre 19 y 31 grados; es decir, todavía altas.
La estabilidad volvería a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.
El frente frío de principio de semana traería un descenso térmico que se haría sentir desde el jueves, jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 26.
La semana cierra el viernes con una tendencia similar. El AMBA espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 15 y 26 grados.
