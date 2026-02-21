Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 21 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada de sábado con temperaturas sumamente agradables en la Ciudad de Buenos Aires.
Una jornada agradable y libre de lluvias tendrá lugar este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, de acuerdo a las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, el organismo descartó la presencia de precipitaciones e informó que el termómetro oscilará entre los 20 y 28 grados.
En tanto, el cielo permanecerá parcialmente nublado y, hacia la noche, se tornará mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Este.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo, se esperan temperaturas similares, con la diferencia que el piso de las térmicas estará en los 21 grados, a diferencia del sábado que la mínima será de 20. Con cielo mayormente nublado y ráfagas en distintos momentos de la jornada, el cierre del fin de semana no será con sol pleno, pero sí vendrá sin tormentas.
Por su parte, el inicio de semana sí tendrá algunas precipitaciones en el cierre del lunes: se esperan tormentas aisladas hacia la tarde-noche, con una máxima de 28 grados.
Alerta naranja para San Luis: se esperan severas tormentas este sábado
Para la totalidad de ese territorio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 11 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
