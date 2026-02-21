Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo mayormente nublado, como antesala a las tormentas que llegarán el lunes. Los detalles.
Se viene un domingo con alta nubosidad, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las últimas horas. En este sentido, el organismo detalló que el cierre del fin de semana estará marcado por un termómetro que oscilará entre los 21 y 28 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado en gran parte de la jornada.
Si bien no se esperan lluvias, este día será la antesala de un lunes donde sí se prevén algunas precipitaciones, especialmente hacia la noche.
Pronóstico extendido para el AMBA
Como se mencionó anteriormente, para el lunes se esperan tormentas aisladas en las últimas horas de la jornada y, sitios como Meteored, aseguran que las lluvias se extenderán hacia el martes también. La máxima esperada para el lunes será de 28 grados, mientras que al día siguiente la térmica podría tocar los 31.
Alerta naranja para Salta: se esperan severas tormentas este domingo
Para la totalidad de ese territorio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 13 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
