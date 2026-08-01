La carta que podría cambiar la causa sobre la muerte de la joven argentina en Punta del Este

La familia considera que la Policía tuvo tiempo y contó con todas las alertas para evitar la muerte. Las autoridades que llevaron adelante el caso, por su parte, sostienen que actuaron bajo el protocolo establecido en esos casos.

Cómo fueron las últimas horas de Pepa Almendra

Desde el comienzo de la búsqueda, los investigadores manejaron la hipótesis de una desaparición voluntaria. Según la información reunida, Pepa Almendra no registraba antecedentes de salud mental, por lo que la Policía centró las tareas en reconstruir sus movimientos mediante cámaras privadas y registros del Ministerio del Interior.

Las primeras averiguaciones indicaron que la joven pasó la noche del lunes en Maldonado y que el martes se trasladó hacia Punta del Este. Un chofer de ómnibus aportó información clave tras conocer la búsqueda. La última ubicación confirmada la situó en los alrededores del hotel Enjoy, mientras que las cámaras la mostraron caminando por la rambla hasta que el rastro se perdió en la parada 5.