La carta que podría cambiar la causa sobre la muerte de la joven argentina en Punta del Este
Tras una intensa búsqueda, Pepa Almendra Vergara di Benedetto fue encontrada sin vida el pasado martes por la noche en una playa
La muerte de Pepa Almendra, la joven argentina de 18 años encontrada sin vida en Punta del Este, sigue rodeada de dudas para sus familiares. Aunque las autoridades uruguayas concluyeron que se trató de un suicidio y dieron por cerrada la investigación, sus allegados sostienen que aún quedan interrogantes por responder.
Sin embargo, sus allegados aún aguardan que les restituyan las pertenencias que fueron halladas junto a la joven. Según informó Montevideo Portal, entre esos objetos había una carta que, hasta el momento, la familia todavía no pudo leer.
Durante el operativo para encontrarla, la Policía reconstruyó parte de su recorrido mediante testimonios de personas que aseguraron haberla visto y registros de cámaras de seguridad privadas, que permitieron ubicarla en la zona donde finalmente fue encontrada.
Ahora, sus allegados plantean una serie de dudas acerca de la búsqueda. Principalmente, no comprenden cómo estando tras sus pasos no lograron dar con ella antes del trágico desenlace.
“Es raro que nos digan que estaba delirando, cuando la veíamos caminar con el celular como cualquier persona normal que va por la calle. Si es por eso, todo el mundo está delirando”, dijeron desde el núcleo más cercano a la víctima en diálogo con Montevideo Portal.
La familia considera que la Policía tuvo tiempo y contó con todas las alertas para evitar la muerte. Las autoridades que llevaron adelante el caso, por su parte, sostienen que actuaron bajo el protocolo establecido en esos casos.
Cómo fueron las últimas horas de Pepa Almendra
Desde el comienzo de la búsqueda, los investigadores manejaron la hipótesis de una desaparición voluntaria. Según la información reunida, Pepa Almendra no registraba antecedentes de salud mental, por lo que la Policía centró las tareas en reconstruir sus movimientos mediante cámaras privadas y registros del Ministerio del Interior.
Las primeras averiguaciones indicaron que la joven pasó la noche del lunes en Maldonado y que el martes se trasladó hacia Punta del Este. Un chofer de ómnibus aportó información clave tras conocer la búsqueda. La última ubicación confirmada la situó en los alrededores del hotel Enjoy, mientras que las cámaras la mostraron caminando por la rambla hasta que el rastro se perdió en la parada 5.
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