Mapa en vivo de las lluvias hoy en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con tormentas se vienen

Vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo, en tanto, ya se espera con buen clima durante toda la jornada con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 15.

Del mismo modo, el inicio de la nueva semana se anticipa con cielo mayormente nublado y temperaturas otra vez agradables, con 12 grados de mínima y 17 de máxima.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.