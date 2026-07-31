Mapa en vivo de las lluvias hoy en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con tormentas se vienen
El fin de semana estará atravesado por lluvias y tormentas fuertes en el AMBA, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la llegada de una seguidilla de clima inestable, con altas probabilidades de lluvias y tormentas fuertes, cortando con lo que fue una semana primavera, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada del jueves transcurrió tal cual fue la semana, la última de las vacaciones de invierno en la Ciudad y alrededores, con buenas condiciones, pocas nubes y temperaturas agradables, por encima de las marcas habituales de la estación.
Sin embargo, la estabilidad se prepara de forma inminente para despedirse, justo en la antesala al inicio del fin de semana, a la espera de lo que serían casi 48 horas de precipitaciones, algunas fuertes.
A qué hora llueve en el AMBA
Según el organismo nacional, el AMBA tendría un viernes con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana, las que se tornarían fuertes en la tarde y noche. El termómetro para el cierre de la semana rondará entre 14 y 21 grados.
Las lluvias se mantendrían durante el sábado, con tormentas fuertes en la madrugada y chaparrones en la mañana, mejorando con a cielo parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 13 y 19 grados.
El domingo, en tanto, ya se espera con buen clima durante toda la jornada con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 15.
Del mismo modo, el inicio de la nueva semana se anticipa con cielo mayormente nublado y temperaturas otra vez agradables, con 12 grados de mínima y 17 de máxima.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
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