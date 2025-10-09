Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre
Aumenta la nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será la antesala a un fin de semana inestable según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó una dura sentencia climática para este fin de semana y este viernes no será más que la antesala de dos días inestables. En este sentido, el organismo informó que el cierre de la semana laboral para muchos estará marcado por altas temperaturas, tanto de la mínima como de la máxima: el termómetro oscilará entre los 16 y 29 grados, asegurando una jornada candente.
En tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante casi todo el día y hacia la noche se terminará de nublar por completo. El viento soplará del Norte, Noroeste y Noreste, en ese orden, mientras que las precipitaciones se reservarán para el domingo.
Pronóstico extendido para el AMBA
El cielo del sábado se mantendrá nublado durante casi todo el día, para dar lugar a tormentas aisladas hacia la noche. Con vientos cambiantes que soplarán primeramente desde el Norte, luego del Este y finalmente del Sudoeste, se espera que sea una jornada calurosa y húmeda, con térmicas tocando los 27 grados.
Finalmente, el domingo será una jornada sumamente inestable, con tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde/noche. Las temperaturas descenderán considerablemente, especialmente, la máxima, que se ubicará en 19 grados. En tanto, la mínima rondará los 15 grados. Cabe señalar que, hacia la noche, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas cerca de ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
