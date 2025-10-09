Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó una dura sentencia climática para este fin de semana y este viernes no será más que la antesala de dos días inestables. En este sentido, el organismo informó que el cierre de la semana laboral para muchos estará marcado por altas temperaturas, tanto de la mínima como de la máxima: el termómetro oscilará entre los 16 y 29 grados, asegurando una jornada candente.