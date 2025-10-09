Tensión con Javier Milei en Mendoza: logró caminar 10 minutos con un megáfono

Ya en horas de la tarde se multiplicaban los manifestantes, que coincidían con militantes que también se concentraron con la ilusión de ver de cerca al Presidente.

En este marco, Milei llegó a protagonizar un breve recorrido de unos 10 minutos por las calles del centro de Mendoza, en lo que fue última actividad en la provincia, luego de haber participado del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.

milei mendoza

El recorrido fue muy breve. La camioneta blindada que transportaba al presidente de la Nación circuló por calle Primitivo de la Reta hacia el norte y subió en contramano por Garibaldi con dirección a la Peatonal.

En tanto, el mandatario no llegó a pasar por los lugares en donde lo esperaban los manifestantes para repudiarlo, quizás alertado por recientes situaciones adversas, como había ocurrido el miércoles en Mar del Plata.