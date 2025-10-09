Tensión con Javier Milei en Mendoza: logró caminar 10 minutos con un megáfono
Junto a Luis Petri y su hermana Karina Milei, el Presidente llegó a recorrer escasos metros entre militantes, sin pasar por las concentraciones de manifestantes.
Como viene ocurriendo en cada distrito que recorre en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, la visita de Javier Milei a Mendoza estuvo marcada por un clima de alta tensión, con manifestaciones en contra, con vecinos que se reunieron para repudiarlo.
El mandatario llegó a la provincia cuyana con una movilización de seguridad pocas veces vista, alarmado en un contexto de fuerte rechazo por parte de distintos sectores sociales y sindicales que se manifestaron en contra de sus políticas económicas y del ajuste implementado por su Gobierno.
Milei aterrizó cerca del mediodía en el aeropuerto local y se trasladó bajo un estricto operativo al Centro de Congresos y Exposiciones, donde lo esperaban unos 700 empresarios, dirigentes políticos y autoridades provinciales, entre ellos el gobernador y el intendente de San Rafael.
En paralelo, grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del predio con pancartas y cánticos en repudio a su presencia, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles en todos los accesos.
Ya en horas de la tarde se multiplicaban los manifestantes, que coincidían con militantes que también se concentraron con la ilusión de ver de cerca al Presidente.
En este marco, Milei llegó a protagonizar un breve recorrido de unos 10 minutos por las calles del centro de Mendoza, en lo que fue última actividad en la provincia, luego de haber participado del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.
El recorrido fue muy breve. La camioneta blindada que transportaba al presidente de la Nación circuló por calle Primitivo de la Reta hacia el norte y subió en contramano por Garibaldi con dirección a la Peatonal.
En tanto, el mandatario no llegó a pasar por los lugares en donde lo esperaban los manifestantes para repudiarlo, quizás alertado por recientes situaciones adversas, como había ocurrido el miércoles en Mar del Plata.
