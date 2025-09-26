Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de septiembre
Se viene un fin de semana bastante complejo en cuanto a las condiciones meteorológicas, pero no el problema no durará mucho. Los detalles.
El viernes concluye con algunas precipitaciones leves que se producen algunos distritos del conurbano bonaerense y barrios porteños, mientras que el viento sopla con fuerza desde el Noreste, con ráfagas de más de 60 kilómetros horarios, lo que no presagia nada bueno en la Ciudad de Buenos Aires para el fin de semana que comienza.
En efecto, el sábado arranca con cielo totalmente encapotado, altas probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y luego tormentas por la mañana, con mucho viento todavía soplando desde el NE: las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros horarios.
La temperatura mínima se prevé en 15° ascendiendo hasta 18° por la tarde, cuando el aire que ingresará a la región cambiará radicalmente de dirección, para llegar desde el Sudoeste, trayendo consigo menos humedad y, por ende, menos nubes y menos precipitaciones, cesando hacia la noche sabatina.
De manera que el domingo será un día para disfrutar: el cielo porteño estará algo nublado a despejado, con aire ingresando desde el Oeste luego rotando otra vez desde SO y registros térmicos propios de la primavera en curso: 11° por la mañana hasta 22° por la tarde, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Desde el lunes 29 de septiembre y al menos hasta el viernes 3 de octubre se pronostican condiciones meteorológicas más o menos estabilizadas: el cielo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará parcial a algo nublado, con momentos despejados, y las temperaturas irán desde mínimas de 10/12° hasta máximas de 23°, con viento soplando desde direcciones variables.
De acuerdo al pronóstico extendido, las precipitaciones volverían a la región más poblada del país durante el primer fin de semana del mes próximo, cuando se esperan tormentas y aumento de los registros térmicos, que el sábado superarían los 25°, previéndose un brusco descenso para el domingo siguiente.
