Alerta violeta por niebla en el AMBA: qué implica y cuándo se van las densas neblinas

¿Qué significa el alerta violeta por niebla?

Dentro de la escala oficial de avisos del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el nivel violeta se utiliza para anticipar escenarios donde el clima altera la dinámica cotidiana.

Según especifica el organismo oficial, este aviso implica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".

En este caso, la reducción drástica de la visibilidad (que en varias localidades del conurbano se ubica por debajo de los 100 metros) altera las condiciones seguras para circular, volviendo peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales.

Recomendaciones para circular con seguridad

Ante la persistencia de la densa masa de niebla, las autoridades viales y de seguridad emitieron una serie de pautas obligatorias para prevenir accidentes: