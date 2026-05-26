Alerta violeta por niebla en el AMBA: qué implica y cuándo se van las densas neblinas
El Servicio Meteorológico Nacional volvió a lanzar para este martes una advertencia por niebla en Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de alerta violeta este martes debido a la presencia de bancos de niebla y neblina de gran intensidad, fenómeno que afecta de forma directa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA).
El aviso, ademá, se extiende con fuerza hacia el Litoral del país, generando severas complicaciones en el tránsito y las operaciones aeroportuarias desde las primeras horas de este martes.
La advertencia meteorológica cubre un amplio territorio de la región centro y este de la Argentina, concentrándose en los siguientes puntos:
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Provincia de Buenos Aires: Afecta a casi la totalidad del territorio bonaerense, incluyendo el AMBA y las localidades del interior, con la única excepción de la franja oeste provincial.
Región del Litoral: El aviso se extiende de igual forma hacia gran parte de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde el panorama de visibilidad es igualmente crítico.
¿Qué significa el alerta violeta por niebla?
Dentro de la escala oficial de avisos del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el nivel violeta se utiliza para anticipar escenarios donde el clima altera la dinámica cotidiana.
Según especifica el organismo oficial, este aviso implica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".
En este caso, la reducción drástica de la visibilidad (que en varias localidades del conurbano se ubica por debajo de los 100 metros) altera las condiciones seguras para circular, volviendo peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales.
Recomendaciones para circular con seguridad
Ante la persistencia de la densa masa de niebla, las autoridades viales y de seguridad emitieron una serie de pautas obligatorias para prevenir accidentes:
- Reducir la velocidad: Mantener una marcha lenta y constante, adaptada al campo visual real.
- Distancia de frenado: Aumentar significativamente el espacio de separación con el vehículo que circula adelante.
- Luces adecuadas: Utilizar las luces bajas encendidas y los faros antiniebla. Evitar encender las balizas mientras el auto está en movimiento, ya que esto indica detenerse por completo en la banquina.
- Evitar sobrepasos: No realizar maniobras de adelantamiento en rutas de doble mano bajo ninguna circunstancia.
- Chequear transporte: Consultar el estado de los vuelos en Aeroparque y Ezeiza, así como los servicios de trenes y vialidad de las líneas fluviales, debido a posibles demoras o desvíos técnicos.
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