Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 25 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes feriado con buen clima, pero todavía frío en el AMBA. Cómo sigue la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando una semana que estará marcada por buen clima, con la presencia de abundante nubosidad, mañanas frías y el regreso de las neblinas densas en las primeras horas del día.
A pesar de la inestabilidad en el cielo, las temperaturas máximas mostrarán una tendencia hacia un leve ascenso con el correr de los días.
Para este lunes, el organismo oficial prevé un cielo mayormente nublado durante la madrugada, que pasará a estar parcialmente nublado de cara a la mañana y la tarde, terminando la jornada algo nublado hacia la noche. En cuanto a los registros térmicos, se espera un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El martes la visibilidad volverá a ser el factor clave. El SMN anticipa la formación de neblinas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia el resto del día con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima descenderá hasta los 8 grados, mientras que la máxima repetirá los 17 grados. El escenario será muy similar el miércoles, jornada que también registrará neblinas matinales y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con marcas térmicas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 17 grados de máxima.
Para la segunda mitad de la semana laboral, las condiciones se mantendrán estables pero con mayor presencia de nubes. El jueves se presentará con el cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, acompañado por un leve repunte térmico que ubicará a la mínima en 11 grados y a la máxima en 18 grados.
Finalmente, el viernes comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, disminuyendo la cobertura a parcialmente nublado de cara a la tarde y la noche. Lo más destacado del cierre de la semana será el ascenso de la temperatura: se prevé una mínima de 10 grados y una máxima sumamente agradable que trepará hasta los 20 grados, ideal para recibir el fin de semana sin registros de lluvias a la vista.
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