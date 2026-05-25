Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 25 de mayo

Para la segunda mitad de la semana laboral, las condiciones se mantendrán estables pero con mayor presencia de nubes. El jueves se presentará con el cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, acompañado por un leve repunte térmico que ubicará a la mínima en 11 grados y a la máxima en 18 grados.

Finalmente, el viernes comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, disminuyendo la cobertura a parcialmente nublado de cara a la tarde y la noche. Lo más destacado del cierre de la semana será el ascenso de la temperatura: se prevé una mínima de 10 grados y una máxima sumamente agradable que trepará hasta los 20 grados, ideal para recibir el fin de semana sin registros de lluvias a la vista.