Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 26 de mayo

Condiciones similares se anticipan para el cierre de la mini semana, con un viernes que tendría todavía cielo mayormente nublado y marcas térmicas esimtadas en 11 y 17 grados, respectivamente.

El fin de semana iniciará con un sábado que se presentaría con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 11 y 17 grados.

Del mismo modo, para el domingo se pronostica una jornada con cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.