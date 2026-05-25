Se desploma la temperatura y vuelve el frío al AMBA: qué día tendrá las marcas más bajas y cuándo mejora
El Servicio Meteorológico Nacional espera una nueva seguidilla de jornadas con frío en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
Las buenas condiciones del clima y la llegada de la niebla parecen ser la tendencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y mientras no asoma el regreso de las lluvias, el que vuelve es el frío de la mano de un fuerte descenso térmico, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo fue un día otoñal, algo fresco en las primeras horas del día pero tornándose templado desde el mediodía, con fuerte presencia de neblinas.
En este marco, se espera otro desplome térmico para el inicio de la nueva semana. El informe del organismo nacional prevé un martes con cielo parcialmente nublado y niebla durante casi toda la jornada; con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17.
Cómo sigue el frío en el AMBA
La niebla se mantiene al menos en la madrugada y mañana del miércoles, que desde la tarde transitará con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se prevén de entre 9 grados de mínima y 15 de máxima.
Para el jueves, el SMN espera una jornada con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 10 grados y una máxima de 17, todavía sientiéndose el fresco pero en leve ascenso.
Condiciones similares se anticipan para el cierre de la mini semana, con un viernes que tendría todavía cielo mayormente nublado y marcas térmicas esimtadas en 11 y 17 grados, respectivamente.
El fin de semana iniciará con un sábado que se presentaría con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 11 y 17 grados.
Del mismo modo, para el domingo se pronostica una jornada con cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.
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