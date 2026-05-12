Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 12 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buen clima pero otra vez frío en el AMBA. Cómo sigue el tiempo.
Al igual que el inicio de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para otra jornada con buenas condiciones del clima pero bajas temperaturas y mucho frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, este martes también tendrían buen clima, con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y tarde, y a parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El frío se mantiene el miércoles junto a la llegada de neblinas matinales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima que subirá hasta los 17.
Según el pronóstico extendido del SMN, no hay chances de lluvias esta semana en el AMBA. El jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 17 grados; y pasando a un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de 15.
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