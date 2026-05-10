Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 10 de mayo

El fin de semana se presenta complicado en el AMBA, especialmente para aquellos que no se llevan bien con las bajas temperaturas. Una ola de frío polar desembarcó en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, acompañada de ráfagas intensas que en algunos casos pueden rebasar los 60 km/h. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un listado de cuidados esenciales para protegerse de las inclemencias climáticas y mitigar el impacto del frío extremo.