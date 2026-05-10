Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 10 de mayo
De acuerdo a lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el AMBA atravesará una jornada sumamente fría. Todos los detalles.
El fin de semana se presenta complicado en el AMBA, especialmente para aquellos que no se llevan bien con las bajas temperaturas. Una ola de frío polar desembarcó en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, acompañada de ráfagas intensas que en algunos casos pueden rebasar los 60 km/h. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un listado de cuidados esenciales para protegerse de las inclemencias climáticas y mitigar el impacto del frío extremo.
Para este domingo se espera un termómetro que oscilará entre los 7°C y 16°C, pudiendo la sensación térmica ser inferior a estas marcas.
Para el domingo 10 de mayo, se espera que las condiciones meteorológicas muestren una leve mejoría, aunque el ambiente invernal seguirá siendo el gran protagonista de la jornada. El frío no dará tregua: se pronostica una temperatura mínima de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 16°C, manteniendo el clima muy riguroso durante todo el día.
El cielo se presentará mayormente cubierto o parcialmente nublado, pero el factor determinante será el viento. Se prevén ráfagas intensas provenientes del sector Oeste, que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que provocará que la sensación térmica se mantenga significativamente baja, obligando a los vecinos del AMBA a salir muy bien abrigados.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
-
Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario