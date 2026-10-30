Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 30 de octubre

Madrugada: Inicia con tormentas y una temperatura de 15 °C. La probabilidad de precipitación se mantendrá entre un 40% y un 70%, con vientos leves del noreste (NE) a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Mañana: Será el momento crítico del día, con pronóstico de tormentas fuertes. La temperatura ascenderá a los 17 °C y la probabilidad de lluvias se mantendrá en el rango de 40% a 70%, bajo la influencia de vientos del noreste a 7–12 km/h.

Tarde: Se prevé la continuidad de tormentas, alcanzando la temperatura máxima de la jornada con 23 °C. La probabilidad de precipitación persistirá entre 40% y 70%, con un leve cambio en la dirección del viento hacia el este (E).