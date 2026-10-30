Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 30 de octubre
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el mal clima reinará en Capital Federal y Gran Buenos Aires este viernes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un viernes 30 de octubre inestable y marcado por la presencia de tormentas, con su pico más severo proyectado para las horas de la mañana. Las condiciones recién comenzarán a mejorar hacia la noche, dando paso a un fin de semana de tiempo estable.
Mal clima en el AMBA: viernes de lluvias y tormentas fuertes
El pronóstico meteorológico anticipa un día dominado por la inestabilidad desde el comienzo de la jornada:
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Madrugada: Inicia con tormentas y una temperatura de 15 °C. La probabilidad de precipitación se mantendrá entre un 40% y un 70%, con vientos leves del noreste (NE) a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
Mañana: Será el momento crítico del día, con pronóstico de tormentas fuertes. La temperatura ascenderá a los 17 °C y la probabilidad de lluvias se mantendrá en el rango de 40% a 70%, bajo la influencia de vientos del noreste a 7–12 km/h.
Tarde: Se prevé la continuidad de tormentas, alcanzando la temperatura máxima de la jornada con 23 °C. La probabilidad de precipitación persistirá entre 40% y 70%, con un leve cambio en la dirección del viento hacia el este (E).
Noche: El mal tiempo cederá completamente para dar lugar a un cielo parcialmente nublado. La temperatura descenderá a los 16 °C, la probabilidad de lluvias caerá casi a cero (0 - 10%) y los vientos rotarán hacia el sudeste (SE).
Panorama para el fin de semana: cómo estará el clima este sábado 31/10 y domingo 1/11
Tras el paso de las tormentas del viernes, el panorama mejorará de cara al fin de semana y el inicio de la semana siguiente:
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Sábado: Jornada estable, con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima que alcanzará los 24 °C.
Domingo: Mantiene la tendencia de buen tiempo, con marcas térmicas que irán desde los 15 °C de mínima hasta los 25 °C de máxima.
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