Mapa EN VIVO del tormentón en AMBA: a qué hora se desatan las fuertes lluvias
Tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el AMBA se prepara para vivir un viernes lluvioso e inestable.
Tras una jornada caluroso y soleada, este viernes 30 de octubre nublará el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un tormentón que sacudirá a porteños y bonaerenses y los obligará a sacar el paraguas. Cabe señalar que la franja horaria de mayor actividad eléctrica y precipitaciones concentradas se espera durante la madrugada.
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La madrugada, el punto crítico del viernes
De acuerdo con los datos del reporte meteorológico para Buenos Aires, el deterioro del tiempo comenzará a sentirse desde las primeras horas de la madrugada:
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05:00 hs: Será el momento de mayor intensidad del evento meteorológico. Se prevé un 70% de probabilidad de tormentas con acumulados de hasta 1.9 mm, acompañados por una marca térmica de 14°C (sensación térmica de 15°C) y vientos del noreste a 3 - 11 km/h.
08:00 hs: La intensidad comenzará a ceder para dar paso a lluvias débiles. Aunque la probabilidad se mantendrá alta (80%), la precipitación estimada bajará a 1.4 mm, con una temperatura de 16°C y vientos del norte.
Tarde inestable con mejoría hacia la noche
A lo largo de la mañana y hasta finalizar la tarde, las condiciones se mantendrán inestables, pero con precipitaciones moderadas a débiles:
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Entre las 11:00 y las 17:00 hs: Se mantendrán las lluvias débiles con probabilidades que oscilarán entre el 60% y el 70% y precipitaciones acumuladas de entre 1.2 mm y 1.3 mm. En esta franja, la temperatura alcanzará la máxima del día, posicionándose en los 20°C.
20:00 hs: El panorama comenzará a despejarse, dando lugar a un cielo con nubes y claros, sin probabilidad de lluvia y una temperatura de 18°C.
23:00 hs: Cierre de jornada con cielo despejado, 16°C de temperatura y vientos soplando desde el noreste.
Mapa del tormentón EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en el AMBA
Recomendaciones para el tránsito y la vía pública
Se aconseja a los conductores extremar las precauciones al circular por autopistas y avenidas debido a la calzada mojada y la reducción de visibilidad durante la hora pico de la noche. Asimismo, se sugiere asegurar objetos en balcones o terrazas dada la persistencia de las ráfagas de viento provenientes del río.
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