Mapa EN VIVO del tormentón en AMBA: a qué hora se desatan las fuertes lluvias

Tras una jornada caluroso y soleada, este viernes 30 de octubre nublará el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un tormentón que sacudirá a porteños y bonaerenses y los obligará a sacar el paraguas. Cabe señalar que la franja horaria de mayor actividad eléctrica y precipitaciones concentradas se espera durante la madrugada.