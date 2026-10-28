Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 28 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada marcada por la inestabilidad, con mal clima y posibles lluvias en el AMBA.
Luego de algunas jornadas con buenas condiciones del clima, El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa en un período de inestabilidad meteorológica que interrumpirá el clima seco de las últimas jornadas, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, este miércoles regresan las lluvias y las tormentas aisladas al conurbano y a la Ciudad de Buenos Aires, en un tramo central de la semana que combinará nubosidad variable, humedad y marcas térmicas templadas.
La jornada de este miércoles comenzará con buenas condiciones generales y un ambiente fresco a templado. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, el escenario cambiará de forma paulatina a partir del mediodía: la nubosidad irá en aumento y dará paso a la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Los valores térmicos se moverán entre una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 23°C.
Clima: el pronóstico extendido en el AMBA
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Jueves: Será el día con mayor presencia de precipitaciones. La jornada arrancará inestable con tormentas aisladas durante la madrugada, seguidas por chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche se prevé un paulatino retorno del buen clima con cielo mayormente nublado y el cese de las lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima.
Viernes: Comenzará la estabilización del tiempo. Se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades significativas de lluvia y un leve repunte térmico, con valores entre 14°C de mínima y 23°C de máxima.
Sábado: El primer día del fin de semana presentará condiciones primaverales muy agradables. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que irán desde los 14°C hasta los 25°C.
Domingo: El cierre del fin de semana mantendrá el ambiente templado y libre de precipitaciones. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con marcas térmicas ubicadas entre los 15°C y los 25°C.
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