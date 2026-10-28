Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 28 de octubre

Jueves: Será el día con mayor presencia de precipitaciones. La jornada arrancará inestable con tormentas aisladas durante la madrugada, seguidas por chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche se prevé un paulatino retorno del buen clima con cielo mayormente nublado y el cese de las lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima.

Viernes: Comenzará la estabilización del tiempo. Se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades significativas de lluvia y un leve repunte térmico, con valores entre 14°C de mínima y 23°C de máxima.

Sábado: El primer día del fin de semana presentará condiciones primaverales muy agradables. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que irán desde los 14°C hasta los 25°C.