Anticipan clima inestable para el Superclásico en La Bombonera: a qué hora podrían llegar las tormentas

Al término del compromiso, la inestabilidad continuará afectando las inmediaciones de La Bombonera. Durante las primeras horas de la noche se mantendrá un 70-80% de probabilidades de lluvia, acompañadas por un leve descenso térmico que dejará los registros en torno a los 18 °C. Se recomienda a los espectadores tomar precauciones para la desconcentración del estadio ante la factibilidad de intensas ráfagas y acumulación de agua en