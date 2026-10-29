Anticipan clima inestable para el Superclásico en La Bombonera: a qué hora podrían llegar las tormentas
El esperado cruce entre Boca y River se disputará bajo un ambiente pesado y muy húmedo. Los modelos meteorológicos prevén un elevado riesgo de precipitaciones.
El clima amenaza con convertirse en un factor determinante este domingo en el barrio de La Boca. En la antesala del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura, los principales modelos meteorológicos anticipan una jornada dominada por la humedad, el aumento de la nubosidad y un elevado riesgo de chaparrones y tormentas aisladas durante el desarrollo del encuentro.
Si bien las primeras horas del domingo mostrarán un ambiente primaveral y templado en la Ciudad de Buenos Aires, el panorama comenzará a deteriorarse desde el mediodía. El constante ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del sector norte/noreste, sumado a ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, acelerará la formación de tormentas sobre el área metropolitana.
Anticipan clima inestable para el Superclásico en La Bombonera: a qué hora podrían llegar las tormentas
El pronóstico detallado para la hora del partido
-
15:00 hs (Inicio del partido): La probabilidad de tormentas y chaparrones aislados se ubica en torno al 70%, con temperaturas cercanas a los 22 °C y una sensación térmica elevada por la humedad.
17:00 hs (Cierre del encuentro): Hacia la etapa final del Superclásico, el riesgo de precipitaciones ascenderá al 80-90%, con tormentas que podrían intensificarse de manera desigual sobre la zona sur de la Capital Federal. Los acumulados estimados de agua rondan los 10 milímetros.
IMPORTANTE: Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras ganar el premio BOAT: "El fútbol pertenece a los hinchas"
Al término del compromiso, la inestabilidad continuará afectando las inmediaciones de La Bombonera. Durante las primeras horas de la noche se mantendrá un 70-80% de probabilidades de lluvia, acompañadas por un leve descenso térmico que dejará los registros en torno a los 18 °C. Se recomienda a los espectadores tomar precauciones para la desconcentración del estadio ante la factibilidad de intensas ráfagas y acumulación de agua en
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario