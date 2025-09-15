Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 15 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA. Cómo sigue el pronóstico del tiempo.
Luego de un fin de semana con lluvias, la nueva semana podría iniciar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) todavía con clima inestable pero a la espera de una mejora, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el SMN mantiene pronósticos de chaparrones para la madrugada del lunes, que recién desde la mañana tendría nuevamente buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche y acompañado de temperaturas de entre 11 y 21 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional prevé un martes con buen tiempo y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.
Cerrando la semana, el viernes se presentaría con cielo nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.
Te puede interesar
Dejá tu comentario