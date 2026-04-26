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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy domingo 26 de abril

Sociedad

Según el Servicio Meteorológico nacional, el domingo estará con nubes y lluvias aisladas. El lunes mejorará, con nubosidad variable y temperaturas templadas.

Centro de Buenos Aires.

Centro de Buenos Aires.

Este domingo 26 de abril se presentará inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados.

De acuerdo a lo que informó el SMN, durante gran parte de la jornada predominará la nubosidad, con vientos leves del sector este y un ambiente húmedo que se mantendrá hacia el cierre del día.

pronostico domingo

Cómo sigue el clima en el AMBA

El lunes 27 se espera con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados.

El martes 28 mantendría condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado y un termómetro que partirá desde los 14 grados y alcanzará los 22.

El miércoles 29, promediando la semana, continuaría estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas entre 15 y 23 grados.

En tanto, el jueves 30 se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada y un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima que rondará los 24.

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