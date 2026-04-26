Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy domingo 26 de abril
Según el Servicio Meteorológico nacional, el domingo estará con nubes y lluvias aisladas. El lunes mejorará, con nubosidad variable y temperaturas templadas.
Este domingo 26 de abril se presentará inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados.
De acuerdo a lo que informó el SMN, durante gran parte de la jornada predominará la nubosidad, con vientos leves del sector este y un ambiente húmedo que se mantendrá hacia el cierre del día.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El lunes 27 se espera con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados.
El martes 28 mantendría condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado y un termómetro que partirá desde los 14 grados y alcanzará los 22.
El miércoles 29, promediando la semana, continuaría estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas entre 15 y 23 grados.
En tanto, el jueves 30 se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada y un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima que rondará los 24.
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