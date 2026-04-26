Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo hoy domingo 26 de abril

pronostico domingo

Cómo sigue el clima en el AMBA

El lunes 27 se espera con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados.

El martes 28 mantendría condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado y un termómetro que partirá desde los 14 grados y alcanzará los 22.

El miércoles 29, promediando la semana, continuaría estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas entre 15 y 23 grados.

En tanto, el jueves 30 se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada y un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima que rondará los 24.