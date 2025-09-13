Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de septiembre
Con algunas lluvias aisladas en el inicio de la jornada, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cierre de fin de semana algo inestable. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado su pronóstico del tiempo para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: de acuerdo a lo informado por el organismo, el clima se presentará algo inestable en el cierre del fin de semana, con lluvias aisladas durante las primeras horas de la jornada.
Más luego, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar, con un termómetro que oscilará entre los 13 y 22 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y el viento soplará desde el Este, anticipando un mejor lunes.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes será una mejor jornada, en lo que respecta a lo climático: con un piso de temperatura de 13 grados, la máxima podría alcanzar los 20. El cielo irá de mayor a parcialmente nublado, con viento del Este y sin probabilidad de precipitaciones.
Para el martes, el clima experimentará una mejora aún más notable: el termómetro irá desde los 10 a los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y ausencia total de la posibilidad de lluvias o tormentas. El viento soplará del Este y esta jornada será la antesala de un miércoles caluroso: la máxima podría alcanzar los 24 grados.
De este modo, parece quedar inaugurada la temporada primaveral, aunque faltan algunos días para el 21 de septiembre, que es cuando se celebra la llegada de esta estación.
