Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 8 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas en leve ascenso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los datos confirman que, si bien el sol asomará de a ratos con buen clima, el abrigo pesado volverá a ser el protagonista indiscutido a medida que nos acerquemos al fin de semana.
El invierno porteño dará una pequeña tregua térmica a mitad de semana, pero será solo el preámbulo de un nuevo enfriamiento generalizado.
Para este miércoles, la jornada arrancará fresca pero agradable. Se espera un cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la tarde, rotando a mayormente nublado hacia la noche. El dato destacado será la amplitud térmica, con una mínima de 6 grados y una máxima que trepará hasta los 20 grados, regalando la tarde más templada de toda la semana.
Cómo sigue el clima en el AMBA
A partir del jueves, las condiciones empezarán a desmejorar en cuanto a la presencia de sol y el termómetro iniciará una curva descendente:
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Jueves: El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día. Las marcas térmicas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.
Viernes: El aire frío se consolidará con fuerza en la región. Con un cielo que continuará mayormente cubierto, la temperatura sufrirá un bajón notable, moviéndose entre una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 13 grados.
Quienes tengan planes al aire libre para el sábado y domingo deberán seguir de cerca la evolución del mapa meteorológico, ya que el frío se instalará de forma definitiva:
El sábado persistirá el cielo mayormente nublado en toda la región metropolitana, con un ambiente muy fresco donde el termómetro marcará entre 10 y 15 grados. Finalmente, el domingo el sol volverá a ganar algo de espacio con un cielo parcialmente nublado, pero la masa de aire frío se hará sentir con fuerza en las primeras horas, dejando una mínima de apenas 6 grados y una máxima que no superará los 12 grados.
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