Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 8 de julio

El sábado persistirá el cielo mayormente nublado en toda la región metropolitana, con un ambiente muy fresco donde el termómetro marcará entre 10 y 15 grados. Finalmente, el domingo el sol volverá a ganar algo de espacio con un cielo parcialmente nublado, pero la masa de aire frío se hará sentir con fuerza en las primeras horas, dejando una mínima de apenas 6 grados y una máxima que no superará los 12 grados.