Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 6 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana en el AMBA con muchísimo frío pero con clima estable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico extendido que confirma la consolidación de una brutal ola de frío polar sobre la región, con registros térmicos que perforarán el cero de manera generalizada; pero con el regreso de las condiciones estables del clima, luego de un domingo con lluvias.
Los fanáticos del invierno tendrán su semana consagratoria, mientras que el resto de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán preparar sus abrigos más pesados.
La semana laboral se pone en marcha bajo un escenario de visibilidad reducida y un ambiente gélido que se agudizará de forma extrema de cara al día martes, transformando las madrugadas en auténticos congeladores.
Clima: el pronóstico del tiempo para el AMBA
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Lunes: La jornada arranca con bancos de niebla densos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se pide extrema precaución al circular. Con el correr de las horas, el cielo pasará de parcialmente nublado a algo nublado por la noche. El termómetro marcará una mínima de 0°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C.
Martes: Será, sin dudas, el día más extremo del período por la presencia de heladas generalizadas. Con un cielo algo nublado, la temperatura mínima se desplomará hasta los -3°C (tres grados bajo cero) en las zonas suburbanas, mientras que la máxima trepará hasta los 16°C gracias a la presencia del sol.
Miércoles: El viento norte aportará un levísimo alivio para las marcas térmicas. Con el cielo parcialmente nublado, el termómetro registrará una mínima de 3°C y la máxima alcanzará un techo de 17°C, el punto más alto de toda la semana.
Jueves: El aire volverá a enfriarse debido al incremento de la nubosidad. La jornada se presentará parcialmente nublada por la mañana y mayormente nublada hacia la tarde y la noche, registrando una mínima de 5°C y una máxima de 15°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral estará marcado por un ambiente muy gris y destemplado. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, haciendo que la amplitud térmica sea muy acotada, con una mínima de 7°C y una máxima que no superará los 12°C.
Ante este panorama de frío extremo, las autoridades recomiendan calefaccionar los ambientes de manera segura para evitar accidentes con monóxido de carbono, abrigarse en capas y prestar especial atención al cuidado de las mascotas y personas mayores frente a los cambios bruscos de temperatura.
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