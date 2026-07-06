Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 6 de julio

Lunes: La jornada arranca con bancos de niebla densos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se pide extrema precaución al circular. Con el correr de las horas, el cielo pasará de parcialmente nublado a algo nublado por la noche. El termómetro marcará una mínima de 0°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C.

Martes: Será, sin dudas, el día más extremo del período por la presencia de heladas generalizadas. Con un cielo algo nublado, la temperatura mínima se desplomará hasta los -3°C (tres grados bajo cero) en las zonas suburbanas, mientras que la máxima trepará hasta los 16°C gracias a la presencia del sol.

Miércoles: El viento norte aportará un levísimo alivio para las marcas térmicas. Con el cielo parcialmente nublado, el termómetro registrará una mínima de 3°C y la máxima alcanzará un techo de 17°C, el punto más alto de toda la semana.

Jueves: El aire volverá a enfriarse debido al incremento de la nubosidad. La jornada se presentará parcialmente nublada por la mañana y mayormente nublada hacia la tarde y la noche, registrando una mínima de 5°C y una máxima de 15°C.