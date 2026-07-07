Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 7 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buen clima pero mucho frío en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una cruda ola de frío extrema acompañada de buenas condiciones del clima, y se espera que la tendencia se mantenga para el segundo día de la semana, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera un martes todavía extremo, con cielo algo nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 2 grados de mínima y 17 de máxima, de acuerdo con el SMN.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de las temperaturas, que ahora se prevén de entre 6 grados de mínima y 18 de máxima, dando lugar a un alivio a la ola polar.
Para el jueves, el SMN también espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con un termómetro oscilando entre 7 y 15 grados.
el pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para esta semana en el AMBA. De esta manera, el viernes se mantiene estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 8 y 13 grados; mientras que el sábado tendría cielo parcialmente nublado desde la tarde, junto a una mínima de 7 y una máxima de 12 grados.
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