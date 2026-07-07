Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 7 de julio

el pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para esta semana en el AMBA. De esta manera, el viernes se mantiene estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 8 y 13 grados; mientras que el sábado tendría cielo parcialmente nublado desde la tarde, junto a una mínima de 7 y una máxima de 12 grados.