"Manchados": el descontrolado ataque del periodista mexicano Álvaro Morales tras el triunfo de la Argentina
El polémico cronista volvió a encender las redes sociales con un duro descargo en video, en el que cuestionó la legitimidad histórica de la Albiceleste.
La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones a lo largo y ancho del continente, abriendo paso a los festejos pero también a los detractores de siempre, y el ejemplo más extremo de esto lo dio el controversial periodista mexicano Álvaro Morales.
Reconocido en el ambiente por su histórica y feroz postura en contra de Lionel Messi y el combinado albiceleste, quien aprovechó el postpartido para publicar un incendiario descargo que desató un escándalo absoluto en la plataforma X.
Intentando abrir el paraguas de entrada, Morales comenzó su video queriendo separar el deporte de la sociedad: "Escuchen bien lo que voy a decir, porque luego hay imbéciles que lo malentienden. Yo hablo del fútbol argentino, no del pueblo ni de su gente. Tengo grandes amigos argentinos".
Sin embargo, inmediatamente después, disparó munición gruesa: "La Selección Argentina no tiene ninguna credibilidad como campeona del mundo".
Álvaro Morales y un ataque directo a la historia de la Selección Argentina
Fiel a su estilo provocador, el periodista de la cadena ESPN repasó cada una de las estrellas bordadas en el escudo nacional para argumentar lo que él considera una "falta de legitimidad" histórica.
"El 78, la dictadura y el vestidor con Perú. El 86, la mano asquerosa de un tramposo que se dopaba... Y en el último, cinco penales que no debieron marcarse", lanzó con tono desafiante, sumando además a su lista el recordado episodio del "agua bendita" contra Brasil en Italia 90.
La teoría de la conspiración ante Egipto
Al enfocarse en lo sucedido este martes en el Mercedes-Benz Stadium, Morales denunció supuestas ayudas arbitrales en favor del equipo de Lionel Scaloni y calificó el triunfo ante los africanos como "de risa".
Según su visión del encuentro, los fallos del juez inclinaron la balanza de manera delictiva. "Hoy le anulan un gol a Egipto que no debió ser anulado. Yo no digo que no haya sido falta, pero siguió la jugada, ya era otra acción", lamentó.
"A Argentina sí le concedieron contra Austria el gol en la falta de Mac Allister en la jugada del 3x2 y hoy había doble penal sobre Egipto y no dijeron nada. Mutis todos", insistió Morales, y concluyó: "Hoy Argentina mostró su incompetencia, mostró su falta de calidad futbolística, mostró miedo, mostró incapacidad".
Para cerrar su descargo, el conductor televisivo apeló a la ironía y atacó a quienes defienden el juego de la Scaloneta, acusando a la prensa y a la FIFA de querer "evangelizar" al público con una épica falsa.
"Todos los títulos mundiales de la selección argentina están manchados y no serían absolutamente nada sin esos títulos. Absolutamente nada. Manos tramposas, dictaduras, cinco penales. Por eso siempre hay que desenmascararlos. He dicho", concluyó Morales.
Como era de esperarse, su video se llenó rápidamente de miles de réplicas de hinchas argentinos que salieron al cruce con memes, chicanas y recordándole que, a pesar de sus lamentos, los vigentes campeones ya están metidos entre los ocho mejores del mundo.
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