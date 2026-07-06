Ni calor ni tormenta: la razón por la que el clima no será problema para la Selección Argentina vs. Egipto

Cómo el estadio controlará el clima en el interior

Este recinto, inaugurado en el año 2017, es considerado el más sostenible del mundo y una pieza de ingeniería clave para disfrutar sin padecer las condiciones meteorológicas. Su diseño avanzado será fundamental para este evento. El escenario cuenta con una planta de aire acondicionado de alta eficiencia que permite una inyección directa de aire fresco en las gradas.