Ni calor ni tormenta: la razón por la que el clima no será problema para la Selección Argentina vs. Egipto
El clima extremo de Atlanta no afectará a los jugadores ni a los hinchas. Conocé cómo el moderno estadio protegerá a todos durante el partido del Mundial.
La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta. Si bien las temperaturas alcanzarán niveles agobiantes en el exterior, el clima no será un inconveniente gracias a la tecnología de última generación que ofrece el imponente Mercedes-Benz Stadium para proteger a los fanáticos.
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Cómo el estadio controlará el clima en el interior
Este recinto, inaugurado en el año 2017, es considerado el más sostenible del mundo y una pieza de ingeniería clave para disfrutar sin padecer las condiciones meteorológicas. Su diseño avanzado será fundamental para este evento. El escenario cuenta con una planta de aire acondicionado de alta eficiencia que permite una inyección directa de aire fresco en las gradas.
Además, el sistema de refrigeración elimina la humedad pesada típica del verano en el sudeste de Estados Unidos y purifica el aire, garantizando un ambiente completamente saludable. Su moderno techo de paneles móviles inflables puede cerrarse en un lapso de 8 a 12 minutos, logrando aislar por completo el campo de juego ante cualquier amenaza de tormenta o actividad eléctrica repentina.
Pronóstico para la previa y el Fan Fest
A pesar de la absoluta comodidad interna, los simpatizantes que asistan al Fan Fest o permanezcan en las inmediaciones sin ingresar a la cancha deberán tomar fuertes precauciones. El pronóstico meteorológico advierte que, durante el mediodía de Atlanta, la temperatura se ubicará en torno a los 32 °C, pero la sensación térmica superará los 33 °C debido a la agobiante humedad relativa.
Por este motivo, se recomienda el uso constante de protección solar (el índice UV será de 9, considerado muy alto), abundante hidratación con agua fresca y vestimenta liviana. Además, existe un 20 % de probabilidad de lluvias aisladas que podría manifestarse al finalizar el encuentro, momento en que la sensación térmica rozaría unos sofocantes 37 °C en el exterior.
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