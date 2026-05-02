Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del sábado 2 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un descenso de las temperaturas pero buenas condiciones del clima en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita el ingreso de otro frente frío para el fin de semana largo, pero acompañado de clima estable, sin lluvias a la vista, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el fin de semana inicia este sábado todavía con buenas condiciones del clima, según el organismo, pero con un leve descenso térmico. Junto a cielo algo nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.
Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé un lunes con cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 10 y 22 grados.
En la continuidad de la semana, el martes tendría todavía cielo mayormente nublado, y temperaturas estimadas entre 14 y 23 grados; similares condiciones para el miércoles, cuando el termómetro tendría marcas de 15 grados de mínima y 22 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario