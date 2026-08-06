Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 6 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de precipitaciones intensas y tormentas para este jueves en la región metropolitana.
Tras las marcas inestables de las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves pasado por agua para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el regreso previsto del mal clima y pronósticos de lluvias y tormentas..
De esta manera, el organismo nacional prevé neblinas matinales y un combo de precipitaciones que se extenderá durante todo el día: se esperan tormentas fuertes tanto en la mañana como en la tarde, dando paso a lluvias aisladas hacia la noche, con registros térmicos que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Afortunadamente, el panorama inestable durará poco y el SMN anticipa que la semana laboral cerrará con condiciones meteorológicas mucho más benignas.
Para este viernes, el cielo se presentará ligeramente nublado durante las primeras horas de la mañana para luego despejarse por completo el resto del día. Sin embargo, se sentirá un marcado descenso en los registros térmicos, con una mínima que tocará los 5 grados y una máxima que llegará a los 13.
El buen tiempo se afianzará de cara al fin de semana, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre, aunque con la necesidad de abrigarse bien debido al ambiente fresco:
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Sábado: Jornada con cielo algo nublado de principio a fin, con marcas que se moverán entre los 7 grados de mínima y los 13 de máxima.
Domingo: El cierre del fin de semana mantendrá una tónica similar, anticipando cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y la noche, con temperaturas que descenderán hasta los 4 grados de mínima y alcanzarán los 13 de máxima.
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