Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 6 de agosto

De esta manera, el organismo nacional prevé neblinas matinales y un combo de precipitaciones que se extenderá durante todo el día: se esperan tormentas fuertes tanto en la mañana como en la tarde, dando paso a lluvias aisladas hacia la noche, con registros térmicos que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima.