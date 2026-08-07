Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 7 de agosto

En tanto, el domingo —en pleno cierre del fin de semana— el frío volverá a sentirse con rigor en la Ciudad y el conurbano. La jornada transcurrirá con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con registros que oscilarán entre los 3°C de mínima y los 13°C de máxima.