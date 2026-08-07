Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 7 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas a puro sol pero con un marcado desplome de las temperaturas en la Ciudad y el conurbano bonaerense.
Tras las últimas jornadas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes un notable mejoramiento en las condiciones del clima del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque acompañado por un drástico y sostenido descenso de la temperatura que marcará la llegada de pleno ambiente invernal a la región.
El viernes se presenta con buen clima, cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana, y despejado hacia la tarde y la noche. Sin embargo, lo más destacado será la baja térmica: el termómetro arrancará con una mínima de 2°C y la máxima apenas trepará hasta los 13°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
Para el sábado, el organismo oficial prevé que el cielo oscile entre parcialmente nublado y algo nublado durante el día, culminando la jornada con cielo despejado por la noche. Las marcas térmicas se mantendrán bajas, con una mínima estimada en 6°C y una máxima que repetirá los 13°C.
En tanto, el domingo —en pleno cierre del fin de semana— el frío volverá a sentirse con rigor en la Ciudad y el conurbano. La jornada transcurrirá con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con registros que oscilarán entre los 3°C de mínima y los 13°C de máxima.
Mirando hacia el arranque de la semana laboral, el lunes se perfila como el día más gélido de este tramo: con el cielo algo nublado, se esperan marcas térmicas extremas que irán desde los 2°C de mínima hasta los 11°C de máxima.
La tendencia de temperaturas bajas persistirá durante el martes, jornada que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con un registro térmico que se moverá entre los 4°C y los 12°C.
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