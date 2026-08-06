A qué hora para de llover en Buenos Aires: el minuto a minuto de las tormentas
El AMBA se encuentra atravesado por una jornada de lluvias y tormentas fuertes. Qué dicen el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored.
Una jornada completamente gris y complicada atraviesa este jueves el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias y tormentas desde horas de la madrugada y a la espera de una mejora en el clima adverso de cara a las próximas horas.
Con tormentas persistentes desde la madrugada y un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las calles de la región se encuentran anegadas y la recomendación oficial apunta a extremar los cuidados ante la intensidad de las precipitaciones.
Según el último parte del SMN, las condiciones desfavorables continuarán durante gran parte del día, previéndose probabilidad de tormentas fuertes para la tarde y un posterior desmejoramiento a lluvias aisladas hacia la noche.
¿Cuándo paran las lluvias en Buenos Aires?
La gran incógnita entre los vecinos es el momento exacto en que cesarán las precipitaciones para dar paso a la mejora del tiempo. Al respecto, el sitio especializado Meteored anticipa que las lluvias se mantendrán de manera débil y constante durante toda la jornada, calculando que recién pararía de llover de manera definitiva alrededor de las 19:00 horas.
Afortunadamente, el mal tiempo durará solo unas horas. El SMN confirmó que ya no se esperan lluvias para el viernes, marcando un quiebre rotundo en las condiciones meteorológicas.
La jornada de mañana se presentará con cielo totalmente despejado, ideal para que comience a secarse la región, aunque estará acompañada por un drástico descenso de las temperaturas. El termómetro sufrirá una caída pronunciada que dejará una marca mínima estimada en apenas 2 grados, obligando a sacar los abrigos más pesados para arrancar el día.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Del mismo modo, el fin de semana se mantiene con buen tiempo, arrancando con un sábado que tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13.
Para cerrar el finde, el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 4 y 13 grados.
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