A qué hora para de llover en Buenos Aires: el minuto a minuto de las tormentas

La jornada de mañana se presentará con cielo totalmente despejado, ideal para que comience a secarse la región, aunque estará acompañada por un drástico descenso de las temperaturas. El termómetro sufrirá una caída pronunciada que dejará una marca mínima estimada en apenas 2 grados, obligando a sacar los abrigos más pesados para arrancar el día.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Del mismo modo, el fin de semana se mantiene con buen tiempo, arrancando con un sábado que tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13.

Para cerrar el finde, el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 4 y 13 grados.