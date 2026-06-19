Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del viernes 19 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que sigue el frío y el clima inestable, con mejoras hacia el cierre del fin de semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un regreso de las malas condiciones del clima, con lluvias y frío durante el jueves, a la espera de una mejora para el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el viernes se esperaba todavía con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo ligeramente nublado hasta la noche, cuando pasaría a parcialmente nublado. Las temperaturas irán desde 7 hasta 13 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.
Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
La nueva semana inicia el lunes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 6 y 14 grados.
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