Llegan las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: a qué hora se larga y cuándo mejora el clima

smn El Servicio Meteorológico Nacional espera lluvias para todo el sábado en el AMBA.

El sitio especializado Meteored también espera "lluvia débil" durante toda la jornada del sábado en el AMBA, con 90% de probabilidades.

El mejoramiento del clima llegaría el domingo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 30 grados.

El cierre del fin de semana estaría signado por el ascenso térmico, que se espera que se sienta con más fuerza la próxima semana. Así, el lunes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 32 de máxima.

El calor se sentirá con todo el martes y miércoles. Por ahora, ambas jornadas se anticipan con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de 21 grados de mínima, subiendo a 34 para la máxima.