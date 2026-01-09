Llegan las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: a qué hora se larga y cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que es inminente que lleguen las lluvias al AMBA. Hasta cuándo se quedan las precipitaciones.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es para nada alentador, ya que se esperan las lluvias de forma inminente para este viernes, y el clima inestable se mantendría.
El organismo nacional ratificó sus probabilidades de lluvias aisladas para este viernes por la tarde en el AMBA. El cierre de la semana tuvo temperaturas que rondaron entre 18 y 25 grados.
Para el sitio especializado Meteored, las precipitaciones, en forma de lluvia débil, llegarían a las 23 horas y se mantendrían, como mínimo, hasta la medianoche.
Cuántos días con lluvias se esperan en el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el sábado sería el peor día en cuestiones climáticas, ya que se mantienen los pronósticos de lluvias aisladas durante toda la jornada, desde la madrugada y hasta la noche. Acá las temperaturas serán de entre 18 y 24 grados.
El sitio especializado Meteored también espera "lluvia débil" durante toda la jornada del sábado en el AMBA, con 90% de probabilidades.
El mejoramiento del clima llegaría el domingo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 30 grados.
El cierre del fin de semana estaría signado por el ascenso térmico, que se espera que se sienta con más fuerza la próxima semana. Así, el lunes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 32 de máxima.
El calor se sentirá con todo el martes y miércoles. Por ahora, ambas jornadas se anticipan con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de 21 grados de mínima, subiendo a 34 para la máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario