Más bancos privados se suman al programa de desendeudamiento familiar de la Ciudad

“Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, agregó.

Los requisitos para acceder a la refinanciación de deudas

Para acceder al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, las familias deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Registrar deudas con entidades financieras y atrasos de entre 60 y 180 días al 1 de junio de 2026 , correspondientes a las situaciones 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central .

, correspondientes a las . Acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos ($ 3.678.000) y que los compromisos mensuales por deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar .

($ y que los compromisos mensuales por deudas . Tener domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años, aunque contempla determinadas restricciones patrimoniales.

La morosidad entre las familias sigue aumentando. Imagen generada con IA.

Quiénes no pueden acceder al beneficio

En tanto, no podrán acceder al beneficio las personas dueñas de más de un inmueble, los propietarios de autos con una antigüedad menor a cinco años, excepto aquellos destinados a actividades laborales y los titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados.

Tampoco los tenedores de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada ni quienes hayan comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.