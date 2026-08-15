Más bancos privados se suman al programa de desendeudamiento familiar de la Ciudad
Ante la morosidad que afecta a millones de argentinos, en CABA hay instrumentos para refinanciar deudas a los que, además del Ciudad, ahora se suman más bancos privados.
Mientras día a día aumenta la morosidad de las familias con bancos, billeteras virtuales y tarjetas de créditos y el Gobierno Nacional asegura que esa dramática situación “no le preocupa”, en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se instrumentó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal al que se vienen sumando bancos privados.
Según se informó oficialmente, se trata de entidades de primera línea que se sumaron al Banco Ciudad para ampliar el alcance del esquema de refinanciación de deudas, aprobado en junio por la Legislatura porteña: a la entidad pública porteña y al Santander y el Supervielle se sumó ahora el ICBC.
La incorporación de las tres entidades privadas amplía así los canales disponibles para acceder al programa que apunta a hogares que quedaron con atrasos en sus obligaciones financieras y buscan normalizar su situación crediticia.
En ese sentido, el programa creado en la Ciudad por Ley 6.959, contempla la refinanciación de deudas originadas en préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito, que se pueden cancelar en un plazo mínimo de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).
Para el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, el programa permite que “las familias porteñas refinancien sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija”.
“Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, agregó.
Los requisitos para acceder a la refinanciación de deudas
Para acceder al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, las familias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Registrar deudas con entidades financieras y atrasos de entre 60 y 180 días al 1 de junio de 2026, correspondientes a las situaciones 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central.
- Acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos ($3.678.000) y que los compromisos mensuales por deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar.
- Tener domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años, aunque contempla determinadas restricciones patrimoniales.
Quiénes no pueden acceder al beneficio
En tanto, no podrán acceder al beneficio las personas dueñas de más de un inmueble, los propietarios de autos con una antigüedad menor a cinco años, excepto aquellos destinados a actividades laborales y los titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados.
Tampoco los tenedores de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada ni quienes hayan comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.
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