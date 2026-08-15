Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa un clima fresco, inestable y pasado por agua desde temprano, con poca variación en el termómetro. Las marcas térmicas irán desde los 12°C de mínima hasta una máxima de 16°C, por lo que será indispensable salir con abrigo y paraguas.