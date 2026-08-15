Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de agosto
Para tristeza de porteños y bonaerenses, la inestabilidad continuará este sábado en el AMBA. Los detalles del clima, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa un clima fresco, inestable y pasado por agua desde temprano, con poca variación en el termómetro. Las marcas térmicas irán desde los 12°C de mínima hasta una máxima de 16°C, por lo que será indispensable salir con abrigo y paraguas.
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo no dará tregua en el corto plazo: las lluvias estarán presentes en el arranque del fin de semana y podrían repetirse este domingo, del mismo modo que se estima que reaparecerán hacia el martes y miércoles de la semana próxima.
Pronóstico del tiempo extendido: cómo estará el clima en el fin de semana largo
El domingo 16 de agosto en Buenos Aires el tiempo estará nublado por la mañana y parcialmente nublado por la noche, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Hay que destacar que durante la madrugada podría haber precipitaciones y en la mañana se presentarán algunas neblinas.
En tanto, el lunes 17 de agosto estará sumamente nublado, con una máxima de 15°C y una mínima de 10°C. Si bien no se esperan lluvias en esta jornada, hay que señalar que el Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores estiman el regreso de la inestabilidad para martes y miércoles próximos.
De este modo, se espera que recién el jueves por la noche se despeje el cielo, teniendo más seguridad para la jornada del viernes.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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