Mapa del tormentón EN VIVO: cuándo vuelve a llover en el AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa jornadas inestables. Seguí el mapa en vivo para saber exactamente a qué hora llega el tormentón y la lluvia al AMBA.
La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores enfrentan días de cielo mayormente cubierto y mucha inestabilidad. Mientras los vecinos del AMBA esperan la llegada de un tormentón, el pronóstico oficial confirma una seguidilla de jornadas grises con alta probabilidad de precipitaciones y vientos del sector este.
¿A qué hora llega la lluvia y la tormenta al AMBA?
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Durante la jornada de hoy, 14 de agosto, el tiempo se mantendrá inestable y el cielo permanecerá completamente cubierto. Las temperaturas promediarán los 11°C por la mañana y rondarán los 13°C durante la tarde y la noche. Además, se registrarán vientos sostenidos del este con una velocidad media de 24 km/h.
Las condiciones desmejorarán a partir de mañana, 15 de agosto. Si bien la mañana continuará nublada, se esperan las primeras caídas de agua a partir de las 15:00 horas. La probabilidad de lluvia irá en aumento durante la tarde, alcanzando su pico máximo de intensidad entre las 19:00 y las 20:00 horas. Recién hacia las 23:00 horas, el cielo comenzará a despejarse y quedará parcialmente nuboso.
Mapa en vivo de las lluvias
Para todos los usuarios que necesiten transitar por la región, se puede seguir en vivo el avance de la tormenta y las lluvias fuertes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través del radar interactivo de la plataforma Windy.
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