Mapa del tormentón EN VIVO: cuándo vuelve a llover en el AMBA

Las condiciones desmejorarán a partir de mañana, 15 de agosto. Si bien la mañana continuará nublada, se esperan las primeras caídas de agua a partir de las 15:00 horas. La probabilidad de lluvia irá en aumento durante la tarde, alcanzando su pico máximo de intensidad entre las 19:00 y las 20:00 horas. Recién hacia las 23:00 horas, el cielo comenzará a despejarse y quedará parcialmente nuboso.