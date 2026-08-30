Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 30 de agosto

Lunes: El arranque de la semana presentará cielo entre mayor y parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde la nubosidad irá en disminución, terminando la noche con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados.

Martes: Se anticipa una jornada con cielo algo nublado y un leve descenso en la temperatura matutina, con marcas térmicas que irán desde los 8 hasta los 18 grados.

Miércoles: La nubosidad volverá a ganar terreno con un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados.

Jueves: Se perfila como el día más fresco de la semana. Con el cielo alternando entre mayor y parcialmente nublado, los registros térmicos descenderán para ubicarse entre los 8 y 16 grados.