Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 30 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada dominical con temperaturas agradables que alcanzarán los 18 grados. Cómo sigue el clima.
Para este domingo 30 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aumento de la nubosidad, manteniéndose las buenas condiciones del clima para un cierre de fin de semana casi primaveral.
La jornada comenzará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasará a parcialmente nublado en horas de la tarde y culminará con un cielo mayormente cubierto hacia la noche.
Las temperaturas se mantendrán en un rango templado, con una mínima de 11 grados y una máxima que trepará hasta los 18 grados.
Clima: el pronóstico extendido para los próximos días en el AMBA
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Lunes: El arranque de la semana presentará cielo entre mayor y parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde la nubosidad irá en disminución, terminando la noche con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados.
Martes: Se anticipa una jornada con cielo algo nublado y un leve descenso en la temperatura matutina, con marcas térmicas que irán desde los 8 hasta los 18 grados.
Miércoles: La nubosidad volverá a ganar terreno con un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados.
Jueves: Se perfila como el día más fresco de la semana. Con el cielo alternando entre mayor y parcialmente nublado, los registros térmicos descenderán para ubicarse entre los 8 y 16 grados.
Viernes: En la antesala del fin de semana, se espera un cielo parcialmente nublado y un repunte en las marcas térmicas, con temperaturas que variarán entre los 10 y los 20 grados.
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