Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto
Sin lluvias ni tormentas a la vista, el Servicio Meteorológico Nacional estima un fin de semana con buen clima y temperaturas agradables.
El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con estabilidad atmosférica este sábado, ofreciendo un panorama de cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas agradables para las actividades al aire libre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las primeras horas del día comenzarán frescas, con registros térmicos que se ubicarán entre los 8°C y los 9°C. El cielo estará cubierto por nubosidad parcial y soplarán vientos leves del sector sudeste rotando al este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.
Hacia las horas centrales del día, el ambiente se tornará bastante más templado hasta alcanzar una temperatura máxima prevista de 18°C. Las nubes alternarán con períodos de sol sin riesgo de precipitaciones, mientras que el viento desde el este mantendrá su rumbo con ráfagas suaves de entre 13 y 22 km/h.
Para el cierre de la jornada, el termómetro descenderá gradualmente hasta posicionarse en torno a los 12°C, manteniendo condiciones estables y un ambiente agradable.
El pronóstico extendido: cómo estará el clima este fin de semana
El panorama favorable continuará durante el domingo, día en que se anticipa una mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 19°C bajo un cielo con sol y nubes. Este patrón marcará el inicio de una semana con marcas térmicas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, rondando máximas de entre 16°C y 19°C y sin precipitaciones a la vista.
Alerta meteorológica por fuertes tormentas: qué zonas de Buenos Aires estarán afectadas
El mapa de alertas ubica el nivel de precaución en la franja sudoeste:
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Municipios alcanzados: Localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, Tornquist, Puan, Saavedra y Adolfo Alsina, abarcando también zonas del extremo sur y límites con Río Negro y La Pampa. Las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde.
Contraste regional: Mientras el sudoeste lidiará con la inestabilidad, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y la Costa Atlántica mantendrán condiciones estables, mañanas frías y tardes con sol.
Para estas regiones, se prevén precipitaciones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. No se descarta la presencia de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Además, se aguardan lluvias copiosas en períodos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas de bajo nivel.
Cabe señalar que las provincias de Corrientes y Misiones también presentan una alerta amarilla por fuertes tormentas.
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