Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto

Alerta meteorológica por fuertes tormentas: qué zonas de Buenos Aires estarán afectadas

El mapa de alertas ubica el nivel de precaución en la franja sudoeste:

Municipios alcanzados: Localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, Tornquist, Puan, Saavedra y Adolfo Alsina , abarcando también zonas del extremo sur y límites con Río Negro y La Pampa. Las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde .

Contraste regional: Mientras el sudoeste lidiará con la inestabilidad, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y la Costa Atlántica mantendrán condiciones estables, mañanas frías y tardes con sol.

Para estas regiones, se prevén precipitaciones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. No se descarta la presencia de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Además, se aguardan lluvias copiosas en períodos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas de bajo nivel.

Cabe señalar que las provincias de Corrientes y Misiones también presentan una alerta amarilla por fuertes tormentas.