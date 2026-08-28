Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 28 de agosto

Pronóstico del tiempo para este fin de semana: cómo estará el clima en el AMBA

El último fin de semana de agosto se presentará con condiciones meteorológicas muy favorables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Luego de la inestabilidad y las precipitaciones, el tiempo dará una tregua para ofrecer jornadas secas, ambiente fresco por las mañanas y temperaturas moderadas durante las tardes.