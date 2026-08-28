Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 28 de agosto
La buena noticia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es que el AMBA volverá a ver al sol en la jornada de este viernes. Los detalles.
Tras las precipitaciones este jueves, la jornada de este viernes 28 de agosto presentará un clima estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin lluvias considerables y con marcas térmicas agradables durante la tarde, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La antesala del fin de semana comenzará con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado durante la madrugada, registrando una temperatura de 12°C y vientos leves del sudoeste. Hacia la mañana, las nubes irán cediendo parcialmente con un descenso térmico que marcará la mínima del día en los 10 °C.
Con el correr de las horas, las condiciones continuarán mejorando. Durante la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, alcanzando una máxima de 17°C con cielo algo nublado y vientos moderados desde el este.
Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta los 13°C bajo un panorama ligeramente nublado y sin probabilidad de lluvias.
Pronóstico del tiempo para este fin de semana: cómo estará el clima en el AMBA
El último fin de semana de agosto se presentará con condiciones meteorológicas muy favorables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Luego de la inestabilidad y las precipitaciones, el tiempo dará una tregua para ofrecer jornadas secas, ambiente fresco por las mañanas y temperaturas moderadas durante las tardes.
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Sábado 29 de agosto: La jornada arrancará con un marcado descenso térmico, registrando una temperatura mínima de 8°C a 9°C durante las primeras horas de la mañana. Hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 16°C con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.
Domingo 30 de agosto: El domingo mantendrá un comportamiento similar. Se prevé un amanecer fresco con una mínima cercana a los 10°C o 11°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 17°C con nubosidad variable a lo largo de todo el día.
De esta manera, el mes de agosto se despedirá con marcas térmicas dentro de los parámetros estacionales habituales y un escenario de tranquilidad meteorológica para el AMBA.
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