Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 8 de febrero

El miércoles parece ingresar un nuevo frente frío. El SMN no prevé lluvias, pero sí cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 32 grados.

Desde entonces, el organismo espera un descenso de las temperaturas, con cielo mayormente nublado y marcas de entre 20 y 27 grados para el jueves; y 24 y 28 para el viernes.