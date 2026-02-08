Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 8 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional espera para el AMBA un domingo con buen clima y temperaturas templadas, sin calor extremo.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cierre de fin de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo se presenta con similar tendencia a lo que fue el sábado: sin nubes en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y con marcas de entre 20 y 31 grados.
De cara al inicio de la semana, se espera que el calor empiece a hacerse sentir nuevamente, mientras que asoma el regreso de las precipitaciones.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El inicio de la semana se presenta con buen tiempo. El SMN prevé un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas que irán desde una mínima de 20 grados, hacia una máxima de 31.
Para el martes, el organismo nacional espera cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a cielo parcialmente nublado en la tarde y noche; con 22 grados de mínima y 33 de máxima, siendo por ahora la más alta de los días venideros.
El miércoles parece ingresar un nuevo frente frío. El SMN no prevé lluvias, pero sí cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 32 grados.
Desde entonces, el organismo espera un descenso de las temperaturas, con cielo mayormente nublado y marcas de entre 20 y 27 grados para el jueves; y 24 y 28 para el viernes.
