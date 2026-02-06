Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 6 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el clima empiece a mejorar en el cierre de la semana. Cómo sigue el tiempo.
Luego de tres días con clima inestable, las condiciones parecen comenzar a mejorar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el cierre de la semana, mientras se mantiene el alivio al calor extremo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, podían continuar los chaparrones en horas de la madrugada del viernes, pero el cierre de la semana, desde la mañana, ya se prevé con buen clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 31 para la máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado durante la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31.
El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada, junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.
El extendido del SMN llega hasta el miércoles, para cuando se espera buen tiempo, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado; con un leve descenso de las temperaturas, posiblemente por el ingreso de un frente frío, con 20 grados de mínima y 31 de máxima.
