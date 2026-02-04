Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo mejora el clima

smn (4) Pronóstico de lluvias y tormentas para este jueves en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, el jueves tendría cielo mayormente nublado, con chaparrones desde la mañana y hasta la noche, y con tormentas aisladas en la tarde. El termómetro rondará entre 23 y 30 grados.

Se mantiene el mal clima para el cierre de la semana, ya que el SMN espera un viernes con chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que las temperaturas se estiman de entre 18 y 29 grados.

La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima.

De igual modo, el domingo se anticipa con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 30.