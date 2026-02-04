Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional ya anticipa que la semana continúe y cierre con lluvias y tormentas en el AMBA. Qué pasa con el calor.
La inestabilidad finalmente llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y un leve descenso de las temperaturas, pero cambió el pronóstico y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera más días con precipitaciones y hasta tormentas fuertes, mientras que el calor extremo parece dar tregua.
En este miércoles, el miércoles tuvo precipitaciones desde horas del mediodía en la Ciudad y el conurbano, y se mantenían por la tarde, con mejoras en la noche, con cielo mayormente nublado. Respecto al martes, que tuvo máximas de 37 grados, las temperaturas bajaron drásticamente: rondaron entre 22 y 28 grados.
El SMN, en tanto, ahora prevé que la inestabilidad se mantenga y que sean más jornadas consecutivas con lluvias en el AMBA, a la espera de que mejoren las condiciones del clima.
Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, la semana continúa con lluvias durante el jueves y el viernes, junto con temperaturas templadas, lejos de las marcas extremas de los días anteriores.
De esta manera, el jueves tendría cielo mayormente nublado, con chaparrones desde la mañana y hasta la noche, y con tormentas aisladas en la tarde. El termómetro rondará entre 23 y 30 grados.
Se mantiene el mal clima para el cierre de la semana, ya que el SMN espera un viernes con chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que las temperaturas se estiman de entre 18 y 29 grados.
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 30.
