Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 5 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional espera un jueves con lluvias y tormentas en el AMBA. Hasta cuándo se queda el clima inestable.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para otra jornada que se espera signada por el mal clima, con lluvias y tormentas, y temperaturas templadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el organismo prevé otra jornada con mal clima: el jueves tendría tormentas aisladas en la madrugada, mañana y tarde, con chaparrones en la noche. El termómetro se presenta con una mínima de 23 y una máxima de 30 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Si bien el clima seguirá inestable, ahora el SMN espera que el viernes tenga buenas condiciones, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana; mientras que las temperaturas se estiman de entre 18 y 29 grados.
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 30.
El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario