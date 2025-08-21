Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 21 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima a la espera de nuevas lluvias.
Luego de la ciclogénesis que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un leve respiro a las lluvias, con al menos una jornada con buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera al menos una jornada más de buenas condiciones del clima, ya que el organismo prevé un jueves con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 19 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana cierra con lluvias en un regreso anticipado del mal clima. El viernes se anticipa con temperatura de entre 12 y 18 grados, y con cielo mayormente nublado en la madrugada y con probabilidad de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando recién en la noche con cielo despejado.
El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.
