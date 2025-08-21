Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 21 de agosto

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

De acuerdo con el SMN, la semana cierra con lluvias en un regreso anticipado del mal clima. El viernes se anticipa con temperatura de entre 12 y 18 grados, y con cielo mayormente nublado en la madrugada y con probabilidad de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando recién en la noche con cielo despejado.