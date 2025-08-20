Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con lluvias en el AMBA, a la espera de una mejora en el clima.
La ciclogénesis pasó por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y tormentas fuertes, mientras se espera que el mal clima se mantenga durante algunas horas más, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el miércoles se mantenía con pronósticos de precipitaciones, pero se tratarían de chaparrones en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, ya con mejoras del clima para la tarde, que se prevé ventoso y con cielo despejado, acompañado de temperaturas que rondarán entre 12 y 16 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Según el organismo, la estabilidad regresaría a partir del jueves, que se anticipa con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, con un leve descenso de las temperaturas, que oscilarán entre 7 y 19 grados.
Para el cierre de la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 11 y 18 grados.
El fin de semana arranca en el AMBA con buen clima para el sábado, que tendría cielo espejado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas que oscilarán entre 6 y 15 grados.
El domingo también tendría cielo despejado durante toda la jornada, pero con marcas que rondarán entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.
