Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de agosto

El fin de semana arranca en el AMBA con buen clima para el sábado, que tendría cielo espejado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas que oscilarán entre 6 y 15 grados.

El domingo también tendría cielo despejado durante toda la jornada, pero con marcas que rondarán entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.