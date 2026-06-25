Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con bajas temperaturas y mucho frío, pero todavía buenas condiciones del clima.
El frío se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la continuidad de la semana, lo mismo que ocurre buenas condiciones del clima, sin por ahora chances de lluvias; de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé un jueves todavía con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado para el resto del día; con marcas térmicas que oscilarán entre 3 grados de mínima y 12 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el cierre de la semana, el viernes se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 2 y 14 grados.
El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, ni sábado ni domingo, jornadas ambas en que se mantendría el frío y las temperaturas mínimas de una cifra.
De esta manera, el organismo nacional anticipa un sábado con todavía buenas condiciones del clima en el AMBA, con cielo mayormente nublado y mucho frío, producto de las temperaturas estimadas en 6 grados de mínima y 17 de máxima.
Del mismo modo, el domingo se prevé con cielo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14.
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