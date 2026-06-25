Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de junio

El SMN no espera lluvias durante el fin de semana, ni sábado ni domingo, jornadas ambas en que se mantendría el frío y las temperaturas mínimas de una cifra.

De esta manera, el organismo nacional anticipa un sábado con todavía buenas condiciones del clima en el AMBA, con cielo mayormente nublado y mucho frío, producto de las temperaturas estimadas en 6 grados de mínima y 17 de máxima.

Del mismo modo, el domingo se prevé con cielo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14.