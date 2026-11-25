Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de noviembre
El SMN anticipa un miércoles a pleno sol y con 30 grados en el AMBA, como antesala de un fin de semana muy caluroso con máximas de hasta 34 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles 25 de noviembre una jornada a pleno sol y con marcado ascenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (AMBA), donde el cielo se mantendrá despejado durante todo el día.
Tras una mañana fresca con una temperatura mínima de 13 grados, el termómetro trepará con fuerza hacia la tarde hasta alcanzar una máxima de 30 grados, consolidando el regreso del calor primaveral.
Esta tendencia térmica continuará en ascenso hacia el cierre de la semana, sin lluvias a la vista en el área metropolitana y con marcas que volverán a superar ampliamente la barrera de los 30 grados durante el fin de semana, alcanzando picos de 34 grados tanto el sábado como el domingo.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido del SMN para el resto de la semana en el AMBA
De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, así evolucionarán las condiciones meteorológicas entre el jueves y el domingo en Buenos Aires:
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Jueves: comenzará con cielo despejado en la madrugada, pasará a ligeramente nublado por la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 28 grados de máxima.
Viernes: se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un nuevo repunte térmico que ubicará la mínima en 17 grados y la máxima en 31 grados.
Sábado: presentará cielo ligeramente nublado en la madrugada y la mañana, y algo nublado en la tarde y la noche. Será una jornada muy calurosa, con marcas de entre 18 y 34 grados.
Domingo: cerrará el fin de semana con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas elevadas que irán desde los 20 grados de mínima hasta los 34 grados de máxima.
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