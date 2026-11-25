Jueves: comenzará con cielo despejado en la madrugada, pasará a ligeramente nublado por la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 28 grados de máxima.

Viernes: se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un nuevo repunte térmico que ubicará la mínima en 17 grados y la máxima en 31 grados.

Sábado: presentará cielo ligeramente nublado en la madrugada y la mañana, y algo nublado en la tarde y la noche. Será una jornada muy calurosa, con marcas de entre 18 y 34 grados.