En Misiones (tarde): el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros , que pueden ser superados en forma puntual.

En Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis (tarde y noche): el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, registros que también pueden ser superados de forma local.