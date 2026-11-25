A qué hora arriba hoy un diluvio total, con lluvias y ráfagas potentes: las zonas en alerta más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una advertencia por lluvias y tormentas para este miércoles en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por lluvias potentes, tormentas fuertes, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo para este miércoles 25 de noviembre, advertencia que alcanzará a distintos sectores de seis provincias argentinas, con diferentes niveles de avisos.
El fenómeno climático afectará durante horas de la tarde a zonas de Misiones, mientras que regirá durante la tarde y la noche en áreas de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
De acuerdo con el sistema de alerta temprana del organismo oficial, la inestabilidad se presentará con distinta intensidad de precipitaciones según la región, pero en todos los casos con riesgo de tormentas aisladas que pueden adquirir características severas de manera localizada.
En contrapartida, para la zona central del país, incluido Buenos Aires, se mantienen las buenas condiciones del clima, con temperaturas agradables y en ascenso.
Alerta por lluvias y tormentas: qué dice el reporte del SMN para Misiones y las provincias de Cuyo y el NOA
Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones previstas para las regiones bajo alerta amarillo por tormentas se dividen en dos escenarios técnicos:
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En Misiones (tarde): el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
En Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis (tarde y noche): el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, registros que también pueden ser superados de forma local.
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