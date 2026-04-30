Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de mes con buen clima y amplitud térmica en el AMBA.
El cierre de la semana corta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la espera del feriado, se mantendría con la misma tendencia del clima que los días previos, aunque con un leve ascenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, la semana sigue con cielo despejado y ligeramente nublado en las primeras horas del jueves; pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 9 y 22 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional, en tanto, anticipa un viernes feriado por el Día del Trabajador con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas de 12 grados para la mínima y 24 para la máxima.
Para el sábado, el SMN espera una jornada con buen clima: cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que subirá hasta 18.
Para cerrar el fin de semana largo, el domingo otra vez sería con frío. Con cielo parcialmente nublado, la mínima comenzaría en los 7 grados, mientras que la máxima ascendería hasta 18.
La nueva semana en el AMBA, en tanto, iniciará el lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 22 grados, siempre según el organismo nacional.
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