Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de abril

Para cerrar el fin de semana largo, el domingo otra vez sería con frío. Con cielo parcialmente nublado, la mínima comenzaría en los 7 grados, mientras que la máxima ascendería hasta 18.

La nueva semana en el AMBA, en tanto, iniciará el lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 22 grados, siempre según el organismo nacional.