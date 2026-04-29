Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de abril

El sábado se anticipa todavía templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 18.

Sin embargo, cerrando el fin de semana, el domingo se presentaría otra vez con frío. Con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; la temperatura rondará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.