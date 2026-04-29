Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas un poco más templadas.
Luego de dos jornadas consecutivas con frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir un alivio a las bajas temperaturas pero con buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, para la continuidad de la semana, el organismo espera un pequeño ascenso térmico este miércoles, que comenzará con cielo nublado por la mañana, pasado a entre algo y ligeramente nublado después de la tarde. El termómetro se estima más cálido, entre 12 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves marcará el regreso de la amplitud térmica, por la que el SMN prevé que tenga una mañana y noche muy frescas, pero con mediodía y tarde templadas. Se espera cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche; con una temperatura mínima otra vez de un dígito, con 7 grados; pero trepando hasta 22 de máxima.
Para el viernes feriado por el Día del Trabajador, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 11 y 23 grados.
El sábado se anticipa todavía templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 18.
Sin embargo, cerrando el fin de semana, el domingo se presentaría otra vez con frío. Con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; la temperatura rondará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.
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