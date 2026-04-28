Breve alivio al frío en Buenos Aires pero con intervalos: cuándo vuelve a caer la temperatura hacia un dígito
El clima gélido continúa pero con algunos alivios. El Servicio Meteorológico Nacional ya tiene fecha para los días con frío de esta semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un inicio de semana con mucho frío, luego del ingreso de una masa de aire polar y un domingo con viento inteso, y si bien se viene un alivio con un leve ascenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera una inmediata caída.
La de este martes fue la segunda jornada más fría del otoño. Tras un gélido lunes, esta vez se presentó el día con nubosidad variable y marcas térmicas que arrancaron en los 8 grados y que subieron hasta los 19, para un mediodía y una tarde templada.
Para la continuidad, el organismo espera un pequeño ascenso térmico este miércoles, que comenzará con cielo nublado por la mañana, pasado a entre algo y ligeramente nublado después de la tarde. El termómetro se estima más cálido, entre 12 y 22 grados.
Cuándo vuelve el frío al AMBA
El jueves marcará el regreso de la amplitud térmica, por la que el SMN prevé que tenga una mañana y noche muy frescas, pero con mediodía y tarde templadas. Se espera cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche; con una temperatura mínima otra vez de un dígito, con 7 grados; pero trepando hasta 22 de máxima.
Para el viernes feriado por el Día del Trabajador, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 11 y 23 grados.
El sábado se anticipa todavía templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 18.
Sin embargo, cerrando el fin de semana, el domingo se presentaría otra vez con frío. Con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; la temperatura rondará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario