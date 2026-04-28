Breve alivio al frío en Buenos Aires pero con intervalos: cuándo vuelve a caer la temperatura hacia un dígito

Cuándo vuelve el frío al AMBA

El jueves marcará el regreso de la amplitud térmica, por la que el SMN prevé que tenga una mañana y noche muy frescas, pero con mediodía y tarde templadas. Se espera cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche; con una temperatura mínima otra vez de un dígito, con 7 grados; pero trepando hasta 22 de máxima.

Para el viernes feriado por el Día del Trabajador, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 11 y 23 grados.

El sábado se anticipa todavía templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 12 grados y una máxima de 18.

Sin embargo, cerrando el fin de semana, el domingo se presentaría otra vez con frío. Con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; la temperatura rondará entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.